Мережу нажахало нове фото "ботоксної" Ані Лорак

На момент публікації новини Ані Лорак набрало майже 60 тисяч лайків і безліч негативних коментарів.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, похвалилася новим селфі в машині.

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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На фото Лорак постала в зеленому плащі, її волосся зібране. Також зірка обрала легкий макіяж - тільки стрілки на очах.

"Страшна Лорак", "Ботоксна!", "Лорак - натуральна стара жаба широколяпа! Жах!", "Була красива, що ви із собою зробили?" "Стара Лорак", "Фотошоп!", "Лохудра", "Ботоксна, жесть. На воскову схожа. Доробилася пластик", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше журналісти програми "Українські сенсації" розповіли про кохання, кримінал і життя Ані Лорак на дві країни, які ворогують. Також вони показали ексклюзивні кадри з місць, де жила і навчалася артистка.