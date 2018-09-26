"Ця попка звела з розуму": Настя Каменських показала сідниці у відвертому бікіні

Каменських одягла відвертий купальник рожевого кольору, в якому добре видно її фігуру.

Українська поп-співачка Настя Каменських NK показала струнку фігуру в купальнику.

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На своїй сторінці в Instagram Каменських поділилася фото з Флориди, на якому позує на пляжі. Вона одягла відвертий купальник рожевого кольору, в якому добре видно її фігуру.

Фанати фігуру Каменських оцінили. "Красива попка", "Таке відчуття ніби й не було трусів", "Класна фотка класна фігурка", "Гаряча штучка", "Жінка-бомба", "Настя, твоя попа як горіх, так і проситися на гріх", - пишуть фанати.

Раніше Настя Каменських показала груди в наряді з відвертим декольте.