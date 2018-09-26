Хворобливо худий російський актор і ведучий налякав змученим виглядом
12:56, 26 вересня 2018Суспільство
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Нагієв мав дуже стомлений вигляд, був трохи пом'ятий і хворобливо худий.
Прихильники вважають Нагієва занадто худим / фото dni.ru
Російський актор і ведучий Дмитро Нагієв помітно втратив у вазі й здається дуже змученим.
Це помітили під час прем'єри драми "Непрощений", в якій Нагієв виконав головну роль, передають Dni.ru.
Актор з'явився на показі у своєму фірмовому образі. Він одягнув темні джинси, футболку в тон і довгий літній плащ чорного кольору. Шию артиста прикрашали кулони.
фото dni.ru
Шанувальники звернули увагу на те, що у 51-річного Нагієва помітно запали щоки, тому склалося враження, що на його обличчі залишився один величезний ніс. Нагієв мав дуже стомлений вигляд, був трохи пом'ятий і болісно худий. Втім, інші його шанувальники вирішили, що знаменитість скинула вагу заради ролі.
Раніше відомий композитор Ігор Крутой, якого Кобзон незадовго до смерті назвав онкохворим, шокував худобою.
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