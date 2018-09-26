У мережі з'явився офіційний трейлер драми Сергія Лозниці "Донбас" (відео)

Фільм виходить у широкий український прокат 18 жовтня.

Опубліковано офіційний український трейлер драми Сергія Лозниці Донбас - картини, яку український оскарівський комітет вибрав в якості національного претендента на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою.

Читайте такожВийшов тизер нового сезону серіалу "Справжній детектив" (відео)

Світова прем'єра Донбасу відбулася в рамках програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. Там стрічка Лозниці удостоїлася премії за кращу режисуру.

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах і розповідає про події, які відбувалися на сході України. В центрі уваги - люди, змушені пристосовуватися до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні і професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами.

Фільм виходить у широкий український прокат 18 жовтня.