Позбавлена титулу "Міс Україна-2018" знала, що буде гучний скандал у разі перемоги
Переможниця Міс Україна 2018 Вероніка Дідусенко, яку дискваліфікували за порушення правил конкурсу, пройшла важкий шлях до того, як стати моделлю. Подробиці особистого життя дівчини розповів у Facebook її нинішній бойфренд - відомий бізнесмен Геннадій Курочка.
На такий крок чоловік зважився для того, щоб "відкрити очі" тим, хто звик дивитися на Вероніку "крізь призму таблоїдів".
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Виявляється, в 13 років Вероніка сама вирішила змінити свою "таку комфортну для будь-якого учня-нероби звичайну школу" на кращий на той час ліцей в країні - Український гуманітарний ліцей при Київському національному університеті, де отримала одну з небагатьох державних стипендій.
А на старті успішної кар'єри моделі в одному з найкращих агентств світу Дідусенко завагітніла, і все ж зважилася народжувати, хоча "99% з 100% зробили б на її місці інший вибір". Зараз дівчина піклується про синочка Сандрика.
Він згадав, що 23-річну красуню "обурила ця принизливе вимога у запрошенні взяти участь у конкурсі Міс Україна".
"Але ти тоді сказала, що відповідь на питання "як так?" і "чому?" ти зможеш отримати лише, якщо гідно пройдеш весь цей шлях. І я знаю, ти це зможеш! Я повністю, беззаперечно буду підтримувати тебе на цьому нелегкому шляху! Вся моя філософія взаємовідносин з тобою побудована на одному діалозі десь три місяці тому, коли ми обговорювали рішення однієї проблеми. Тоді я, ще не маючи чіткого плану порятунку", запитав, чим я можу тобі допомогти, що я можу зробити. Я почув від тебе коротка відповідь: "Любити мене". Що я і роблю, мала, люблю тебе", - резюмував чоловік.
Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку вибрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World ( «Міс світу»), який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня.