Позбавлена титулу "Міс Україна-2018" знала, що буде гучний скандал у разі перемоги

Хлопець Дідусенко зважився розповісти про неї, щоб "відкрити очі" тим, хто звик дивитися на Вероніку "крізь призму таблоїдів".

Переможниця Міс Україна 2018 Вероніка Дідусенко, яку дискваліфікували за порушення правил конкурсу, пройшла важкий шлях до того, як стати моделлю. Подробиці особистого життя дівчини розповів у Facebook її нинішній бойфренд - відомий бізнесмен Геннадій Курочка.

На такий крок чоловік зважився для того, щоб "відкрити очі" тим, хто звик дивитися на Вероніку "крізь призму таблоїдів".

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Виявляється, в 13 років Вероніка сама вирішила змінити свою "таку комфортну для будь-якого учня-нероби звичайну школу" на кращий на той час ліцей в країні - Український гуманітарний ліцей при Київському національному університеті, де отримала одну з небагатьох державних стипендій.

А на старті успішної кар'єри моделі в одному з найкращих агентств світу Дідусенко завагітніла, і все ж зважилася народжувати, хоча "99% з 100% зробили б на її місці інший вибір". Зараз дівчина піклується про синочка Сандрика.

Він згадав, що 23-річну красуню "обурила ця принизливе вимога у запрошенні взяти участь у конкурсі Міс Україна".

"Але ти тоді сказала, що відповідь на питання "як так?" і "чому?" ти зможеш отримати лише, якщо гідно пройдеш весь цей шлях. І я знаю, ти це зможеш! Я повністю, беззаперечно буду підтримувати тебе на цьому нелегкому шляху! Вся моя філософія взаємовідносин з тобою побудована на одному діалозі десь три місяці тому, коли ми обговорювали рішення однієї проблеми. Тоді я, ще не маючи чіткого плану порятунку", запитав, чим я можу тобі допомогти, що я можу зробити. Я почув від тебе коротка відповідь: "Любити мене". Що я і роблю, мала, люблю тебе", - резюмував чоловік.

Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку вибрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World ( «Міс світу»), який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня.