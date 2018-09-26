Віру Брежнєву розкритикували в Instagram через надмірну худорлявість (фото)

36-річна співачка Віра Брежнєва на офіційній Instagram-сторінці опублікувала знімок, на якому вона позує у відвертому вбранні. Віра стала зіркою модного показу в Мілані і вирішила поділитися своїм чином з фанами. Однак далеко не всі прийшли в захват від нової публікації артистки.

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Віра Брежнєва, яка раніше похвалилася фото з Джастіном Бібером, відвідала показ німецького дизайнера Філіпа Плейна, чиї роботи знаходяться на піку популярності серед зірок світового шоу-бізнесу, відзначає clutch.

Шанувальники Віри Брежнєвої розділилися на два табори. Одні засипали зірку лайками, яких на даний момент вже більше 170 тисяч, і позитивними коментарями: «Ульот! Це твоє!», «У всіх ти образах красуня хороша», «Віра, ти просто вогонь!», «Вам більше 25 років не даси! Відмінний варіант для альтер-его!», «Круті окуляри, найбільше сподобалися. І взагалі спосіб гарний, хочеться дивитися і дивитися».

З іншого боку фани не шкодували слів на гнівні коментарі. Вони вважають, що Віра промахнулася з образом і перестаралася зі схудненням: «Мені здається, що якщо ви трохи потовстішаєте, ви будете набагато привабливіше», «Жах. Хвора, виснажена жуйка», «Вкрай невдалий знімок», «Хвате худнути! Це вже болісно. Чому не реагує ніхто з її родини?», «Віра, у тебе альтер-его якої статі? Це ж не жінка».