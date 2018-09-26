"Моя атмосфера": Даша Астаф'єва пояснила, чому знімається в стилі "ню" (відео)
14:36, 26 вересня 2018Суспільство
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Даша також розповіла, що вперше знялася оголеною в 17 років.
Українська співачка і модель Даша Астаф'єва розповіла про своїх відвертих фотосесіях.
Так, у програмі "Слава+" артистка заявила, що не бачить нічого поганого в зйомках в стилі ню (на відео з 12:39).
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"Я завжди себе позиціонувала як модель такого жанру. Так, я знімаюся оголеною. Так, я не соромлюся свого тіла. Так, я прагну до досконалості. Так, мене захоплюють оголені груди, гола попа", - зізналася Астаф'єва.
Даша також розповіла, що вперше знялася голою в 17 років.
"Це творчий процес, який маю в своєму розпорядженні. Тебе готують: макіяж, зачіска, гарні образи. Фарбують все", - зазначила співачка.
"Фотографуватися голою - це моя атмосфера. Я в цьому процесі головна", - пояснила вона.
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