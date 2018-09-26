У мережу злили фото відомої української ведучої без макіяжу

Природна краса Ольги Фреймут стала предметом суперечок.

У соцмережах з'явилася фотографія української телеведучої Ольги Фреймут без косметики.

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"Яка тобі Оля подобається більше: з макіяжем чи без нього?", - звернулися до фанів Фреймут адміністратори її фан-акаунту в Instagram.

Так, на сторінці фан-акаунту ведучої опублікували колаж з двох її фотографій. На першому знімку вона позує в банному халаті без макіяжу. На другому - при параді.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська телеведуча Ольга Фреймут шокувала шанувальників хворобливим видом на фото з концерту співачки Бейонсе.