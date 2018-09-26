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У мережу злили фото відомої української ведучої без макіяжу

14:52, 26 вересня 2018
Суспільство
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Фреймут здивувала шанувальників / фото instagram.com/iloveoliafreimut

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"Яка тобі Оля подобається більше: з макіяжем чи без нього?", - звернулися до фанів Фреймут адміністратори її фан-акаунту в Instagram.

Так, на сторінці фан-акаунту ведучої опублікували колаж з двох її фотографій. На першому знімку вона позує в банному халаті без макіяжу. На другому - при параді.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська телеведуча Ольга Фреймут шокувала шанувальників хворобливим видом на фото з концерту співачки Бейонсе.

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Теги: #фото#Ольга Фреймут