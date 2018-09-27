"Перуку одягла невдало": Ані Лорак здивувала мережу новим фото

Багатьом образ сподобався, проте шанувальники стали дивуватися, навіщо Ані Лорак носить перуку.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, поділилася з фанатами новим селфі.

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На фото, яке Лорак показала в Instagram, вона сидить в машині. Багатьом її образ сподобався, проте шанувальники стали дивуватися, навіщо зірка носить перуку.

"Навіщо носити перуку?", "Каролін,а у вас перука?", "Кароліна, перука невдало одягнена", "Який жах. Улюблена Кароліна, що ви з собою зробили, вірніше, з обличчям!?? В молодих роках ви мені більше подобалися... Зараз все виглядає не природно", "Зараз дивлюся мода на перуки,на цьому фото особливо помітно", "Скажіть цій старій зірці,що в неї жирна пляма", "Пляма на водолазці", - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що в мережі Лорак розкритикували за захоплення ботоксом і пластикою.