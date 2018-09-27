"Ти просто богиня": Надя Дорофєєва показала новий образ
10:10, 27 вересня 2018Суспільство
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Співачка опублікувала фото в сірому костюмі в спортивному стилі, який оцінили шанувальники. Також Надя одягла бейсболку.
Надя Дорофєєва показала новий спосіб / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська виконавиця, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим стильним образом.
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У своєму Instagram співачка опублікувала фото в сірому костюмі в спортивному стилі, який оцінили шанувальники. Також Надя одягла бейсболку.
"Вау, класний стиль", "Ти просто богиня в цьому костюмі", "Дуже крутий костюм", "Шикарна Надя і шикарний одяг", - пишуть в мережі.
Раніше Надя Дорофєєва в купальнику показала спокусливу фігуру.
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