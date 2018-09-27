"Ти просто богиня": Надя Дорофєєва показала новий образ

Співачка опублікувала фото в сірому костюмі в спортивному стилі, який оцінили шанувальники. Також Надя одягла бейсболку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter