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"Ти просто богиня": Надя Дорофєєва показала новий образ

10:10, 27 вересня 2018
Суспільство
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Надя Дорофєєва показала новий спосіб / instagram.com/nadyadorofeeva

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У своєму Instagram співачка опублікувала фото в сірому костюмі в спортивному стилі, який оцінили шанувальники. Також Надя одягла бейсболку.

"Вау, класний стиль", "Ти просто богиня в цьому костюмі", "Дуже крутий костюм", "Шикарна Надя і шикарний одяг", - пишуть в мережі.

Раніше Надя Дорофєєва в купальнику показала спокусливу фігуру.

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Теги: #Надя Дорофєєва