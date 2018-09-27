Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство України в Кенії за підтримки Держкіно України) організувало показ українських фільмів.

У Кенії відбувся фестиваль українського кіно. Про це повідомляє прес-служба Держкіно Україна на офіційній сторінці в Facebook.

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Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство України в Кенії за підтримки Держкіно України) організувала показ українських фільмів.

Як повідомляють в Держкіно України, на фестиваль були відібрані фільми різних жанрів: гостросюжетну історичну драму "Червоний", пригодницький фільм-фентезі "Сторожова Застава", психологічну драму "Стрімголов".