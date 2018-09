У Кенії відбувся фестиваль українського кіно

Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство України в Кенії за підтримки Держкіно України) організувало показ українських фільмів.

У Кенії відбувся фестиваль українського кіно. Про це повідомляє прес-служба Держкіно Україна на офіційній сторінці в Facebook. Читайте такожУ мережі з'єднання явився офіційний трейлер драми Сергія Лозниці "Донбас" (відео) Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya (посольство України в Кенії за підтримки Держкіно України) організувала показ українських фільмів. Як повідомляють в Держкіно України, на фестиваль були відібрані фільми різних жанрів: гостросюжетну історичну драму "Червоний", пригодницький фільм-фентезі "Сторожова Застава", психологічну драму "Стрімголов".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter