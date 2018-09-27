Зірки з українським корінням вразили своїми нарядами на балу в Монте-Карло (фото)

Серед безлічі знаменитостей, присутніх на гала-заході були і українські красуні — кінозірка Ольга Куриленко і топ-модель Аліна Байкова.

В оперному театрі Монте-Карло відбувся благодійний бал, організований фондом Global Ocean під егідою князя Монако Альбера II. Читайте також"Поверніть колишню Аліну": українську топ-модель не впізнали після зміни іміджу (фото) Серед безлічі знаменитостей, присутніх на гала-заході були і українські красуні — кінозірка Ольга Куриленко і топ-модель Аліна Байкова, пишуть "Факти". Уродженка Бердянська Ольга Куриленко підкорила поціновувачів моди легкою шовковою фіолетовою сукнею з великими квітами. Аліна Байкова, дівчина з Кропивницького, зробила вражаючу кар'єру моделі за кордоном. Коротке плаття як не можна краще підкреслило струнку фігуру української красуні, перед якою не встояв сам Леонардо Ді Капріо.

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