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Зірки з українським корінням вразили своїми нарядами на балу в Монте-Карло (фото)

14:18, 27 вересня 2018
Суспільство
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Українські красуні справили фурор своїми ефектними нарядами на балу в Монте-Карло / скріншот

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Серед безлічі знаменитостей, присутніх на гала-заході були і українські красуні — кінозірка Ольга Куриленко і топ-модель Аліна Байкова, пишуть "Факти".

Уродженка Бердянська Ольга Куриленко підкорила поціновувачів моди легкою шовковою фіолетовою сукнею з великими квітами.

Аліна Байкова, дівчина з Кропивницького, зробила вражаючу кар'єру моделі за кордоном. Коротке плаття як не можна краще підкреслило струнку фігуру української красуні, перед якою не встояв сам Леонардо Ді Капріо.

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Теги: #Ольга Куриленко#модель байкова