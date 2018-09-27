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Настя Каменських похвалилася участю в популярному шоу в Америці

14:41, 27 вересня 2018
Суспільство
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Настя націлилася на залучення латиноамериканської аудиторії, тому виступає в ефірах великих іспаномовних каналів.

Цього разу співачці скорилася нова вершина - вона стала гостею найпопулярнішого латиноамериканського ранкового шоу. Про це Настя розповіла у себе в Instagram.

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Теги: #Настя Каменських