Зірка "Рабині Ізаури" їде до Києва

Афіша! Не пропустіть 🙂 Її звуть Луселія Сантос. Вона зіграла головну роль у бразильській новелі "Рабиня Ізаура" і стала суперзіркою у всьому світі. Але більше всього серіал "підірвав" територію колишнього СРСР. Це була перша закордонна мильна опера для більшості радянських людей. Під час ефіру вулиці порожніли - все прилипали до екранів. Але в гостях у найбільш відданих глядачів вона ніколи не бувала. І ми вирішили це виправити:) Прямо з Бразилії повідомляю суперновость: ми познайомилися з Луселией Сантос, зняли спецвипуск про її життя і вмовили приїхати в гості)) З гордістю повідомляю, що історичний візит самої відомої бразильської актриси пройде в Україні, і буде присвячений старту сезону #мирнаизнанку з Бразилії. На творчій зустрічі традиційно виступлю я з оператором Сашею Дмитриеввм, ще до виходу програми ми розповімо эксклюзивчики з експедиції. А потім Луселія Сантос поділиться самими цікавими історіями та відповість на кращі запитання із залу. Ну а якщо ви не застали серіал, похід на нашу творчу зустріч стане відмінним подарунком вашій мамі або бабусі. В цей раз ми з Луселией відвідаємо 6 міст: Харків, Дніпро, Київ, Ужгорода, Чернівців та Одеси. Квитки по посиланню в моєму профілі, зверху, біля аватарки ☝️ Традиційно частину коштів з квитків піде на проект #чашкакофе До зустрічі!)

