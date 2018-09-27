Зірка "Рабині Ізаури" їде до Києва

61-річна актриса планує відвідати Київ і разом з відомим ведучим поїхати в тур в інші міста України: Харків, Дніпро, Ужгород, Чернівці, Одеса.

Бразильська актриса Луселія Сантос, яка отримала найбільшу популярність як виконавеця головної ролі в телесеріалі "Рабиня Ізаура", вперше приїде до України

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Про це повідомив ведучий проекту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров на своїй сторінці в Instagram. 61-річна актриса планує відвідати Київ і разом з Комаровим поїхати в тур в інші міста України: Харків, Дніпро, Ужгород, Чернівці, Одеса.

На творчих зустрічах телеведучий планує розповісти про свою подорож до Бразилії і про цікаву історію знайомства з улюбленицею мільйонів.