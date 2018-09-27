Зірка "Рабині Ізаури" їде до Києва
Бразильська актриса Луселія Сантос, яка отримала найбільшу популярність як виконавеця головної ролі в телесеріалі "Рабиня Ізаура", вперше приїде до України
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Про це повідомив ведучий проекту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров на своїй сторінці в Instagram. 61-річна актриса планує відвідати Київ і разом з Комаровим поїхати в тур в інші міста України: Харків, Дніпро, Ужгород, Чернівці, Одеса.
На творчих зустрічах телеведучий планує розповісти про свою подорож до Бразилії і про цікаву історію знайомства з улюбленицею мільйонів.
Афіша! Не пропустіть 🙂 Її звуть Луселія Сантос. Вона зіграла головну роль у бразильській новелі "Рабиня Ізаура" і стала суперзіркою у всьому світі. Але більше всього серіал "підірвав" територію колишнього СРСР. Це була перша закордонна мильна опера для більшості радянських людей. Під час ефіру вулиці порожніли - все прилипали до екранів. Але в гостях у найбільш відданих глядачів вона ніколи не бувала. І ми вирішили це виправити:) Прямо з Бразилії повідомляю суперновость: ми познайомилися з Луселией Сантос, зняли спецвипуск про її життя і вмовили приїхати в гості)) З гордістю повідомляю, що історичний візит самої відомої бразильської актриси пройде в Україні, і буде присвячений старту сезону #мирнаизнанку з Бразилії. На творчій зустрічі традиційно виступлю я з оператором Сашею Дмитриеввм, ще до виходу програми ми розповімо эксклюзивчики з експедиції. А потім Луселія Сантос поділиться самими цікавими історіями та відповість на кращі запитання із залу. Ну а якщо ви не застали серіал, похід на нашу творчу зустріч стане відмінним подарунком вашій мамі або бабусі. В цей раз ми з Луселией відвідаємо 6 міст: Харків, Дніпро, Київ, Ужгорода, Чернівців та Одеси. Квитки по посиланню в моєму профілі, зверху, біля аватарки ☝️ Традиційно частину коштів з квитків піде на проект #чашкакофе До зустрічі!)