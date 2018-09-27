Позбавлена титулу "Міс Україна-2018" заявила, що більшість учасниць перебувають у цивільному шлюбі

Українка поділилася планами про рішення боротися за зміни правил конкурсу краси не тільки в Україні, але й глобально.

Вероніка Дідусенко, переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" заявила, що більшість учасниць конкурсу перебувають у цивільному шлюбі.

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"Більшість учасниць конкурсу перебувають у цивільному шлюбі. Тобто фактично вони одружилися в очах організаторів конкурсу. Цей пункт давно пора переглянути. Все настільки неактуально, що все це потрібно переглядати", - розповіла Дідусенко.

Крім того, українка поділилася планами про рішення боротися за зміни правил конкурсу краси не тільки в Україні, але й глобально.

Зараз же дівчина має намір разом зі своїм адвокатом зібрати документи і звернутися до організаторів конкурсу "Міс світу", щоб вони змінили правила. І щоб жінка, яка має дитину, могла брати участь у конкурсі краси.