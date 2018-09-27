Скандал довкола "Міс Україна-2018": організатори вирішили, як будуть обирати нову переможницю

Однак інтрига, кого оберуть нової "Міс Україна" буде відкрита під час телеверсії конкурсу на каналі 1+1, 30 вересня о 23:30.

Організаційний комітет конкурсу "Міс Україна", який через недотримання правил дискваліфікував переможницю Вероніку Дідусенко, сьогодні вибирав нову "Міс Україну - 2018".

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Серед членів журі, яких зібрали сьогодні, було четверо відсутніх, але вони також обов'язково проголосують, пише ТСН.

За словами організаторів конкурсу, їм на пошту будуть надіслані бланки, де вони поставлять галочки і надішлють назад. Потім буде підраховано загальну кількість голосів і вже завтра буде відомо, хто нова "Міс Україна -2018", яка представлятиме країну на конкурсі "Міс світу" в Китаї.

Однак інтрига, кого оберуть нової "Міс Україна" буде відкрита під час телеверсії конкурсу на каналі 1+1, 30 вересня о 23:30.

Також, кожному присутньому члену журі були роздані конверти з бланком, де навпроти кожного прізвища учасниці є фотографія, де ставиться галочка і вибирається та дівчина, яка подобається найбільше. Однак, з якої кількості дівчат буде вибиратися найкрасивіша, не повідомляється.

Цікаво також те, що організатори конкурсу прокоментували заяву Дідусенко.

"На сьогоднішній день ми робимо все правильно, тому що у нас конкурс чесний і все буде чесно. Ми виконуємо свої обов'язки перед "Міс світу". Але якщо Вероніка прийде до нас з проханням допомогти, наш комітет завжди відкритий для того, щоб робити щось добре, то я думаю, що ми не відмовимо", - заявила представниця оргкомітету конкурсу "Міс Україна". Нагадаємо, сьогодні дискваліфіковано Вероніка Дідусенко вперше прокоментувала інцидент.