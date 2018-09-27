Розповнілу Каменських запідозрили у вагітності (фото)
22:01, 27 вересня 2018Суспільство
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Підписникам здалося, що Каменських розповніла, і вони запідозрили зірку у вагітності.
Instagram Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських похвалилася відвертим фото в купальнику і спровокувала чутки про свою вагітність.
Знімок співачка опублікувала у своєму Instagram.
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Підписникам здалося, що Каменських розповніла і вони запідозрили зірку у вагітності.
"До речі, ноги товсті", "Настя пожирніла?", "Така товста", "Не вагітна часом?", "Ноги, як колоди", "Настя, ну, вже точно пора худнути", "Знову погладшала", - пишуть в коментарях.
Як повідомляв УНІАН, Лорак з голим животом і ланцюгом на шиї розкритикували в Instagram.
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