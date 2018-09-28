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Слава з "НеАнгелів" вийшла у світ в "оголеному" вбранні (фото)

14:39, 28 вересня 2018
Суспільство
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Слава Камінська похвалилася «голим» вбранням / Instagram

Солістка групи "Неангели" Слава Камінська порадувала фанів. На своїй офіційній сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото, на якому вона зображена в спокусливому вбранні.

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Деякі фани не схвалили «оголене» вбрання артистки, висловивши своє невдоволення в коментарях.

Але більшість фоловерів підтримали улюбленицю.

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Теги: #неангели Віка Слава