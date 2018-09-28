Слава з "НеАнгелів" вийшла у світ в "оголеному" вбранні (фото)

Деякі фани не схвалили «оголене» вбрання артистки, висловивши своє невдоволення в коментарях.

Солістка групи "Неангели" Слава Камінська порадувала фанів. На своїй офіційній сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото, на якому вона зображена в спокусливому вбранні. Читайте також"Тигриця, а в душі кішечка": Віка з "Неангелів" порадувала пікантним знімком (фото) Деякі фани не схвалили «оголене» вбрання артистки, висловивши своє невдоволення в коментарях. Але більшість фоловерів підтримали улюбленицю.

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