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У Києві закривають кінотеатр «Кінопанорама»

15:45, 28 вересня 2018
Суспільство
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У Києві закривають кінотеатр «Кінопанорама» / Facebook

Прощальна вечірка відбудеться 30 вересня о 18:00. У кінотеатрі покажуть хроніки  «Кінопанорами» та фільм Юрія Шилова «Панорама».

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«Якби завтра був останній день твого життя, чим би ти зайнявся? Ми будемо радіти! Тому що в нашому запасі є ще цілий день. Будемо дивитися хроніку кінотеатру, ділитися спогадами і пити вино. На екрані вас чекає багато несподіваних сюрпризів, а на сцені багато цікавих людей, які робили в «Кінопанорама» свої проекти», – коментують організатори.

Вартість квитків 30 гривень. Напередодні у кінотеатрі перенесли заплановані на жовтень події. Також на сайті недоступний розклад сеансів після 30 вересня.

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Теги: #Київ#кінотеатр