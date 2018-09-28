У Києві закривають кінотеатр «Кінопанорама»

Вартість квитків 30 гривень. Напередодні у кінотеатрі перенесли заплановані на жовтень події. Також на сайті недоступний розклад сеансів після 30 вересня.

З 1 жовтня кінотеатр «Кінопанорама» припиняє свою роботу. На честь закриття тут влаштовують прощальну вечірку «Останній сеанс».

Прощальна вечірка відбудеться 30 вересня о 18:00. У кінотеатрі покажуть хроніки «Кінопанорами» та фільм Юрія Шилова «Панорама».

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«Якби завтра був останній день твого життя, чим би ти зайнявся? Ми будемо радіти! Тому що в нашому запасі є ще цілий день. Будемо дивитися хроніку кінотеатру, ділитися спогадами і пити вино. На екрані вас чекає багато несподіваних сюрпризів, а на сцені багато цікавих людей, які робили в «Кінопанорама» свої проекти», – коментують організатори.

Вартість квитків 30 гривень. Напередодні у кінотеатрі перенесли заплановані на жовтень події. Також на сайті недоступний розклад сеансів після 30 вересня.