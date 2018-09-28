"Несправедливість завжди була": Єфросиніна записала відеозвернення після вильоту з шоу "Танці з зірками"

Телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала свій виліт із шоу "Танці з зірками".

У минулі вихідні відбувся черговий ефір шоу «Танці з зірками». За підсумками глядацького голосування паркет покинула телеведуча Маша Єфросиніна, що викликало хвилю обурення в соціальних мережах.

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Глядачі і шанувальники телезірки протягом усього тижня обговорювали несправедливе рішення. Однак сама Маша тільки через кілька днів публічно висловилася і опублікувала відеозвернення.

«Зрозумійте одну штуку: несправедливість, завжди була, є і буде. Це умовне поняття. Але що я знаю напевно – фальш не живе довго. Воно не вічне. Ніколи в штучній землі не проростають кущі троянд. Це все тимчасово. Я настільки щаслива людина, що мені здається, що до цього проекту я навіть цього не усвідомлювала. Яке ж це щастя, коли тобі не треба купувати ілюзію любові і купувати відчуття, що тебе обожнюють. Не потрібно створювати картонний замок з захоплених вигуків у залі. Я вільна людина, у якої є справжні визнання і любов. Це дорогого коштує», – зауважила телеведуча.