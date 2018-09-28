"Схожі": знімок Лободи з конем викликав запеклі суперечки в мережі

Багато користувачів відзначили, що знімок дуже красивий, але знайшлися і такі, хто вирішив пожартувати над Світланою в коментарях.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода сфотографувалася крупним планом разом з конем і спровокувала суперечки в мережі.

Знімок артистка виклала у себе в Instagram.

"Боролися з нею довго ... ось подружилися", - підписала фото співачка.

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Багато користувачів відзначили, що знімок дуже красивий, але знайшлися і такі, хто вирішив пожартувати над Світланою в коментарях.

"Дві красивих конячки", "З Ксюшею Собчак", "За поглядом коня не скажеш, що подружилися", "Зустрілася з Бузовою? Не треба з нею дружити", "Очі у коня, звичайно ... не кращий варіант для фото. Чим його так налякали? "," Чому не відмітила Собчак? Ми всі впізнали Ксюшу "," Ви одна на одну схожі ", - писали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, Лобода в жовто-синьому костюмі проїхалася в метро.