"Труси за сукню видає": в мережі розкритикували відвертий наряд Каменських

Також співачку звинувачують у надмірному фотошопі обличчя і закусуванні щік, щоб здаватися худішою.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, викликала хвилю невдоволення своїм новим образом серед користувачів соцмереж.

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Співачка виклала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона позує в сукні, що складається з чорного боді і сітки поверх нього. Підкреслює талію пояс з ініціалами співачки.

Однак не всі підписники по достоїнству оцінили образ Каменських. "Накидка від мух",

"Якщо ти зірка то хоч бомжа роздягни...", "Стиліста пора міняти, плаття жахливе", "Знову труси за сукню видати намагаєшся?", - пишуть в коментарях.

Також співачку звинувачують у надмірному фотошопі обличчя і закусуванні щік, щоб здаватися худішою.

Як повідомляв УНІАН, Каменських похвалилася відвертим фото в купальнику і спровокувала чутки про свою вагітність.