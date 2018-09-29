Ані Лорак показала, як відзначила 40-річчя
17:09, 29 вересня 2018Суспільство
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27 вересня Ані Лорак відсвяткувала свій ювілей.
На день народження Лорак замовила величезний торт / Instagram Ані Лорак
Опальна українська співачка Ані Лорак, яка 27 вересня відзначила своє 40-річчя, показала свій святковий торт.
Знімок артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.
Instagram Ани Лорак
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Шанувальників співачки торт, по правді кажучи, не дуже зацікавив. Вони звернули більшу увагу на те, що Лорак була на святі без свого чоловіка - Мурата Налчаджиоглу.
"Без чоловіка самотні фото", "Шкода, звичайно, що в такі моменти нема з тобою поруч Мурата", - писали користувачі.
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