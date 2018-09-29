этот материал доступен на русском

"Рот, як у Буратіно": нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram

21:55, 29 вересня 2018
Суспільство
2968 0
На фото Лорак сидить в кінотеатрі з попкорном в руках / Instagram Ані Лорак

Знімок вона опублікувала в Instagram. На фото Лорак сидить в кінотеатрі з попкорном в руках.

Читайте такожАрнольд Шварценеггер їде до Києва

Шанувальники написали співачці масу компліментів, проте знайшлися й такі, кому фото не сподобалося.

"Ну, у тебе рот, як у Буратіно! Від вуха до вуха!", "Мені одній здається, що з обличчям щось не те?", - написали коментатори.

Шанувальники помітили, що на руці співачки немає обручки. "А де ж кільце?", - писали вони.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак показала, як відзначила 40-річчя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ані Лорак