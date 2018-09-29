"Рот, як у Буратіно": нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram

Шанувальники помітили, що на руці співачки немає обручки.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, опублікувала новий знімок.

Знімок вона опублікувала в Instagram. На фото Лорак сидить в кінотеатрі з попкорном в руках.

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Шанувальники написали співачці масу компліментів, проте знайшлися й такі, кому фото не сподобалося.

"Ну, у тебе рот, як у Буратіно! Від вуха до вуха!", "Мені одній здається, що з обличчям щось не те?", - написали коментатори.

Шанувальники помітили, що на руці співачки немає обручки. "А де ж кільце?", - писали вони.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак показала, як відзначила 40-річчя.