"Рот, як у Буратіно": нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram
21:55, 29 вересня 2018Суспільство
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Шанувальники помітили, що на руці співачки немає обручки.
На фото Лорак сидить в кінотеатрі з попкорном в руках / Instagram Ані Лорак
Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, опублікувала новий знімок.
Знімок вона опублікувала в Instagram. На фото Лорак сидить в кінотеатрі з попкорном в руках.
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Шанувальники написали співачці масу компліментів, проте знайшлися й такі, кому фото не сподобалося.
"Ну, у тебе рот, як у Буратіно! Від вуха до вуха!", "Мені одній здається, що з обличчям щось не те?", - написали коментатори.
Шанувальники помітили, що на руці співачки немає обручки. "А де ж кільце?", - писали вони.
Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак показала, як відзначила 40-річчя.
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