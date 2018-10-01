Позбавлена титулу "Міс Україна" Дідусенко пояснила, чому збрехала для участі у конкурсі (відео)

Вероніка Дідусенко пішла на конкурс, аби розрекламувати проект "Маленькі Ейнштейни".

Щойно Вероніка Дідусенко перемогла у конкурсі Міс-Україна-2018, до редакції оргкомітету та всіх українських ЗМІ надійшов анонімний лист, в якому йшлося про те, що новообрана міс розлучена і має дитину.

Як йдеться в сюжеті ТСН, за правилами світового конкурсу, на який українці купили ліцензію у англійців, брати участь жінкам із дітьми категорично заборонено. Члени журі збираються знову. Чому так неретельно перевіряли інформацію про учасниць, виправдовуються, що перевіряли соцмережі, де не було жодних натяків на дитину.

Випадки, коли у міс виявлялися діти, вже були у 95-му, 96-му та 2002 роках. Однак Влада Литовченко, яка була мамою на момент конкурсу, каже, їх тоді про це ніхто не запитував на відборі. Але й на міжнародний конкурс вони не претендували саме з цієї причини.

"Тут справа в брехні. Як її сприйматимуть на світовому рівні", - підкреслює Литовченко.

Міс, яка насправді виявилася місіс, Вероніка Дідусенко запізнюється на інтерв'ю на півтори години. Каже, нині преса її розриває. Приходить із тим, кого до цього часу ховала - чотирирічним Сашком.

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"Це було якесь чудо, що протягом конкурсу ця інформація просто не з’явилася ніде", - розповідає вона.

Зізнається, реакція членів журі на наявність дитини її засмутила. Новий бойфренд, керівник консалтингової компанії, відреагував значно позитивніше, коли вона йому про це зізналася.

Свій вчинок пояснює тим, що їй конкурс міс, а не місіс був конче потрібен, щоб розрекламувати свій соціальний проект.

"Я пішла на конкурс винятково, щоб звернути увагу на проект "Маленькі Ейнштейни". Про виграш - це було взагалі останнє питання, про яке я не думала", - запевняє Дідусенко.

Завагітніла Вероніка у 18 років. Майже одразу, каже, стала матір’ю-одиначкою.

"З колишнім чоловіком вирішили вже розходитися і тут виявилося, що я вагітна", - розповідає дівчина.

Батько маленького Сашка поїхав до США, а Вероніка зайнялася кар'єрою моделі. Чому поставила галочки у пунктах "не була заміжня" і "не має дітей" підписуючи договір? Пояснює, якби зізналася відразу, її б відсіяли ще на етапі відбору. А в конкурс дуже хотілося. Про наслідки не думала.

"Коли мені на сцені сказали, що переможницею 2018 стає Дідусенко Вероніка, в мене був такий шок . Думала, який це жах, за що це мені, тому що я не планувала вигравати. Я просто розуміла, який скандал, яка ситуація здійметься, коли мене коронують… Я приїхала додому в шоці, не знаючи, що робити і тут мені телефонують дівчата з оргкомітету і кажуть: " В тебе є дитина?". Я кажу: "Так, в мене є дитина". І вони в шоці, я в шоці, і ми почали вирішувати це питання разом", - розповідає Дідусенко.

Рішення оргкомітету і юристів було однозначне - їхати на світовий конкурс за чинними правилами дівчина не може. Королеву краси треба переобирати. Розійтися хотіли по-доброму. Навіть призові 300 тисяч гривень залишити.

Але тут Вероніку осяяло. Якщо корону зберегти не вдалося - треба зберегти пам’ять про себе.

"Ми домовляємося і позбавляємо тебе титулу, все добре. Але я не можу, тому що є мільйони молодих матусь, які будуть дивитися на мене, як я віддаю цей титул добровільно і не борюся за їхні права", - підкреслює дівчина.

Вона вирішила боротися проти дискримінаційних, на її думку, пунктів у правилах участі Міс Світу. Але організатори оргкомітету українського конкурсу, кажуть, обман, для такої мети, не помічник.