Новою переможницею "Міс Україна-2018" стала 19-річна дівчина з Херсонщини (фото)

Вже у грудні красуня представить Україну на найпрестижнішому конкурсі краси - "Міс Світу".

Вночі під час телеверсії конкурсу "Міс Україна-2018" стало відомо ім'я нової переможниці конкурсу.

Як передає ТСН, за рішенням членів журі заповітна корона дісталася 19-річній Леонілі Гузь із Херсонщини.

Вже у грудні красуня представить Україну на найпрестижнішому конкурсі краси - "Міс Світу". Цьогоріч він відбудеться в Китаї на острові Хайнань.

У конкурсі візьмуть участь понад 120 країн. Кому ж дістанеться почесний титул, стане відомо 6 грудня.

Як повідомляв УНІАН, національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з-поміж 24 дівчат з усієї України. Однак після фіналу конкурсу у ЗМІ з’явились повідомленні про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.