"Як дівчинка!": несподівано помолоділа Пугачова вразила зовнішнім виглядом (фото, відео)

На червоній доріжці Алла Пугачова з'явилася разом з чоловіком і близнюками.

Відома російська співачка Алла Пугачова та її чоловік-гуморист Максим Галкін відвідали з дітьми Лізою і Гаррі - прем'єру анімаційного фільму "Прибульці в домі".

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Після походу в кінотеатр чоловік Примадонни виклав в Instagram фотографію, на якій він зображений з Пугачовою і дітьми. Багато дописників зазначили, що Алла Борисівна має чудовий вигляд для своїх років.

На прем'єрі мультфільму зірка з'явилася в червоному вбранні та джинсах, а також чорній кепці і сонцезахисних окулярах.

"Алла, як дівчинка!", "Алла зовсім струнка", "Алла Борисівна має чудовий вигляд", "Чудова сім'я! Щасливі дітки!", "Алла Борисівна просто молодшає з дітками", "Чудовий вигляд маєте", - пишуть у коментарях.