"Як дівчинка!": несподівано помолоділа Пугачова вразила зовнішнім виглядом (фото, відео)
Відома російська співачка Алла Пугачова та її чоловік-гуморист Максим Галкін відвідали з дітьми Лізою і Гаррі - прем'єру анімаційного фільму "Прибульці в домі".
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Після походу в кінотеатр чоловік Примадонни виклав в Instagram фотографію, на якій він зображений з Пугачовою і дітьми. Багато дописників зазначили, що Алла Борисівна має чудовий вигляд для своїх років.
На прем'єрі мультфільму зірка з'явилася в червоному вбранні та джинсах, а також чорній кепці і сонцезахисних окулярах.
"Алла, як дівчинка!", "Алла зовсім струнка", "Алла Борисівна має чудовий вигляд", "Чудова сім'я! Щасливі дітки!", "Алла Борисівна просто молодшає з дітками", "Чудовий вигляд маєте", - пишуть у коментарях.
#Repost @hello__ru --- Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми Лізою і Гаррі на спеціальному показі мультфільму "Прибульці в домі", в якому Максим озвучив відразу трьох героїв-інопланетян🛸 З нетерпінням чекаємо прем'єри 4 жовтня!🙌🏻 @hello__ru #hello_ru #hello_russia #аллапугачева #максимгалкин 📷: @eugenesmirnov