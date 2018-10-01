Скандальна українська співачка, яка втекла в Росію, вирішила повернутися до України (відео)

Повалій каже, що її все одно тягне додому.

Народна артистка України, екс-"регіоналка" й наближена до втікача до РФ Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій похвалилася, що вона летить додому.

"Лечу додому. Зібрала волосся в косу. Замість макіяжу - окуляри. Сховала свої очі", - говорить вона на опублікованому в Instagram відео.

"Скільки б літаків не було, а все одно тягне додому!", - затверджує опальна співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, скандальна українська співачка і екс-народний депутат від Партії регіонів Таїсія Повалій, що втекла в Росію, у кінці травня вирішила повернутися до Києва.