Опальна українська співачка похвалилася перемогою на російській премії

Ані Лорак здобула перемоги в номінаціях "Краща співачка" і "Шоу року".

Опальна українська співачка Ані Лорак похвалилася перемогою на російській премії "Мьюзік бокс". Лорак здобула перемоги в номінаціях "Краща співачка" і "Шоу року".

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Про це артистка повідомила в своєму Instagram.

"Найкраще шоу "Діва"! Краща співачка! Премія russian_musicbox. Дякую всім, хто голосував за мене", - написала Лорак.

Зазначимо, що ще однією українською співачкою, яка отримала статуетку стала Марув. Дівчина перемогла в номінації "Прорив року".

Як повідомляв УНІАН, раніше нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.