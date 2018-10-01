Опальна українська співачка похвалилася перемогою на російській премії
09:29, 01 жовтня 2018Суспільство
5190 0
Ані Лорак здобула перемоги в номінаціях "Краща співачка" і "Шоу року".
Лорак похвалилася перемогою на російській премії "Мьюзік бокс" / instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак похвалилася перемогою на російській премії "Мьюзік бокс". Лорак здобула перемоги в номінаціях "Краща співачка" і "Шоу року".
Читайте також"Танці з зірками": проект залишила відома телеведуча
Про це артистка повідомила в своєму Instagram.
"Найкраще шоу "Діва"! Краща співачка! Премія russian_musicbox. Дякую всім, хто голосував за мене", - написала Лорак.
Зазначимо, що ще однією українською співачкою, яка отримала статуетку стала Марув. Дівчина перемогла в номінації "Прорив року".
Як повідомляв УНІАН, раніше нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter