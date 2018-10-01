Хворобливий вигляд популярної української ведучої налякав мережу (фото)
Українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала селфі, на якому вона зображена зі своїм чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимир Локотком.
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На опублікованому в Instagram знімку ведуча з'явилася без макіяжу. На фото в неї видно темні кола під очима.
У коментарях дописники розкритикували фото Фреймут, на ньому вона має стомлений вигляд: "Щось вона якась стара", "Фреймут якась дуже стомлена", "Вам пощастило, що він вас любить таку - із синцями під очима, бліду й непривабливу", "Макіяж би не завадив", "Дуже стомлений вигляд", "Хворобливий вигляд".
Раніше в соцмережах з'явилася фотографія української телеведучої Ольги Фреймут без косметики.