Хворобливий вигляд популярної української ведучої налякав мережу (фото)

На знімку Ольга Фреймут з'явилася без макіяжу.

Українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала селфі, на якому вона зображена зі своїм чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимир Локотком.

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На опублікованому в Instagram знімку ведуча з'явилася без макіяжу. На фото в неї видно темні кола під очима.

У коментарях дописники розкритикували фото Фреймут, на ньому вона має стомлений вигляд: "Щось вона якась стара", "Фреймут якась дуже стомлена", "Вам пощастило, що він вас любить таку - із синцями під очима, бліду й непривабливу", "Макіяж би не завадив", "Дуже стомлений вигляд", "Хворобливий вигляд".

Раніше в соцмережах з'явилася фотографія української телеведучої Ольги Фреймут без косметики.