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Даша Астаф'єва похизувалася своїми принадами під водою (фото)

10:23, 01 жовтня 2018
Суспільство
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Співачка "засвітила" груди / фото instagram.com/da_astafieva

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Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них українська зірка Playboy позує напівоголеною, лежачи у воді.

Фотографії співачки викликали захоплення, дописники залишили масу приємних коментарів. На кадрах видно пишний бюст Астаф'євої.

Раніше українська співачка, екс-солістка епатажної групи Nikita і модель Даша Астаф'єва розповіла про свої відверті фотосесії. Вона заявила, що не бачить нічого поганого в зйомках в стилі ню.

Співачка "засвітила" груди / фото instagram.com/da_astafieva

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Теги: #фото#Даша Астаф'єва