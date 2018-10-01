Даша Астаф'єва похизувалася своїми принадами під водою (фото)

Даша Астаф'єва засвітила оголені груди.

Епатажна українська співачка й акторка Даша Астаф'єва захопила фанатів пікантними фото.

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Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них українська зірка Playboy позує напівоголеною, лежачи у воді.

Фотографії співачки викликали захоплення, дописники залишили масу приємних коментарів. На кадрах видно пишний бюст Астаф'євої.

Раніше українська співачка, екс-солістка епатажної групи Nikita і модель Даша Астаф'єва розповіла про свої відверті фотосесії. Вона заявила, що не бачить нічого поганого в зйомках в стилі ню.