Даша Астаф'єва похизувалася своїми принадами під водою (фото)
10:23, 01 жовтня 2018Суспільство
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Даша Астаф'єва засвітила оголені груди.
Співачка "засвітила" груди / фото instagram.com/da_astafieva
Епатажна українська співачка й акторка Даша Астаф'єва захопила фанатів пікантними фото.
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Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них українська зірка Playboy позує напівоголеною, лежачи у воді.
Фотографії співачки викликали захоплення, дописники залишили масу приємних коментарів. На кадрах видно пишний бюст Астаф'євої.
Раніше українська співачка, екс-солістка епатажної групи Nikita і модель Даша Астаф'єва розповіла про свої відверті фотосесії. Вона заявила, що не бачить нічого поганого в зйомках в стилі ню.
Співачка "засвітила" груди / фото instagram.com/da_astafieva
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