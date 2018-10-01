Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку: астролог назвав фаворитів та аутсайдерів місяця

У жовтні, за прогнозом астролога, щастити буде Козерогам й Овнам, а до випробувань слід підготуватися Рибам й Стрільцям.

Жовтень буде досить-таки рутинним місяцем з нудними справами. Гасло цього місяця – "переоцінка цінностей".

Через те, що весь місяць Венера буде ретроградною, тобто буде її назадній рух, на нас чекають протягом усього періоду уроки з минулого й перегляд стосунків з людьми з минулого, передає "Главред" слова астролога Влада Росса.

Венера – це планета, яка завжди пов'язана з почуттями та емоціями. А, враховуючи такий її рух у жовтні, весь місяць буде періодом, сприятливим для відновлення стосунків, у тому числі дружніх, любовних або глибоко емоційних з кимось з минулого.

Тож якщо колись ви розлучилися з чоловіком (або дружиною), якщо в минулі часи ви посварилися з кимось із друзів, знайте, це буде сприятливий час, щоб відновити взаємини з цими людьми. Оскільки з 5 жовтня і до кінця місяця Венера буде ретроградною, вона дасть зацикленість на весь місяць на своїх внутрішніх переживаннях, почуттях і емоціях.

При цьому жовтень цього року – це найгірший час для одруження, оскільки Венера буде ретроградною у Скорпіоні, а Скорпіон – це символ смерті і відродження стосунків. Люди, які вийдуть заміж або одружуються у жовтні, з великим ступенем ймовірності можуть рано овдовіти.

До того ж, бажано з 5 числа і до кінця місяця не починати нових любовних стосунків. Цей місяць також несприятливий для знайомств в інтернеті. Зате сприятливим будуть спроби відновити втрачені зв'язки.

Тож цього місяця на нас чекає переоцінка цінностей, відновлення старих стосунків і відновлення втрачених зв'язків.

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Жовтень – це найгірший місяць для покупок. І такий несприятливий для важливих покупок період починається з 5 жовтня і триватиме до кінця місяця. Взагалі, слід бути обережними з фінансовими справами й грошима. Зате це найкращий час, щоб завершувати старі справи, наприклад, закрити приватні підприємства і закінчити колишні проекти (якщо щось у вас не виходить, то в цей час можна закритися).

Також жовтень несприятливий для покупок низки речей, особливо гаджетів. 9-14 жовтня краще взагалі не купувати комп'ютерів, електроніки, "еплів", "соні" і "самсунгів" – придбані в цей період гаджети можуть швидко вийти з ладу.

Жовтень – це ще й найгірший час для косметології. Через те, що Венера весь місяць буде ретроградною, косметологічні процедури і пластичні операції краще скасувати, тому що можуть бути спонтанні рішення (ніс або вилиці підправити, збільшити губи, відрізати живіт, підправити груди або щось ще), які не принесуть нічого доброго. Цей місяць – не найкращий час для прийняття важливих рішень, пов'язаних з медициною у плані краси, естетики, косметології.

У цей час не варто навіть змінювати зачіску або образ. Краще дотримуватися консерватизму або повернутися до старого способу, в якому, за вашими відчуттями, ви були прекрасні. Тобто, якщо ви знаєте, що вам пасувала колишня зачіска, борода або щось ще раніше, буде правильним повернутися до цього.

У жовтні нас чекає кілька складних періодів

З 1 по 3 жовтня Меркурій буде робити не дуже сприятливий аспект до Плутона – складеться потужний квадрат. Це завжди обіцяє аварії, вибухи, складні ситуації з енергетикою, небезпечні ситуації у натовпі. Це невідповідний час для відвідування масових заходів.

З 5 по 14 жовтня також слід бути готовими до аварійних ситуацій, тому що складеться квадрат між Сонцем і Плутоном.

З 29 по 31 жовтня також буде непростий період, коли краще не літати літаками. Буде дуже жорсткий аспектний Уран. Тому в цей час можуть бути аварійні ситуації, пов'язані з літаками й енергетикою.

З іншого боку, з 1 по 14 жовтня дуже чуттєвий період у плані того, що можна створювати різного роду театральні дійства, навіть писати казки. Дуже романтичний, чуттєвий період, сприятливий для творчості. Люди творчих професій можуть видаватися, виходити у світ. У цей час можливий наплив сюрреалізму, метаморфози. З 1 по 4 число складеться сприятливий аспект між Венерою і Нептуном.

Жовтень стане місяцем, коли можуть помирати взаємини. Особливо болісні розриви можуть відбуватися з 23 по 31 жовтня. Венера буде у жорсткій позиції до Урану, буде хрестова ситуація, тобто складна, дискомфортна й безкомпромісна. У цей час може статися втрата грошей, руйнування шлюбів, конфлікти між партнерами, судові розгляди. Це найбільш дисонансний і негармонійний період, коли стосунки найбільш складні.

З 10 по 16 жовтня можуть бути тривожні ситуації, коли Венера в квадраті до Марса. Венера завжди символізує жінку, а Марс – чоловіка. Це означає, що можливі скандали, неприємності, нерозуміння, складні ситуації. У цей час цілком можна випробувати внутрішнє напруження.

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Тож більш-менш зірки сприяють до 10 числа, а далі якийсь суцільний дисонанс. Але найскладніший період – з 23 по 31 число.

24 жовтня у нас повний місяць, і близько до цієї дати (з 23 по 25 жовтня) можуть бути різні несподівані ситуації. Але з іншого боку, можуть бути різні осяяння й корекція планів. У ці дні просто скажена інтуїція. На людей в ці дні може зійти одкровення божественного плану. Тому прислухайтеся до своєї інтуїції.

Також це буде цікавий період, пов'язаний з Плутоном від самого початку місяця. А це планета величезних мас, війни, важливих і вирішальних ситуацій.

З 5 по 15 жовтня Сонце буде у дуже жорсткій квадратурі до Плутона. А це небезпека звільнень, громадських вибухів, акцій незгоди, демонстрацій. У ці дні, якщо не хочете бути звільненим, краще проявляти лояльність до начальства, інакше не уникнути складних ситуацій.

Гороскоп на жовтень для кожного зі знаків Зодіаку

Козероги. Для представників цього знаку зірки будуть перебувати у супервигідному положенні. На них чекає піднесення, можливість досягнення дуже важливих посад, хороша протекція, успіх у тому, що стосується політики і стосунків із тими, хто вищий від них за посадою. Також очікується період, насичений подіями, особливо в перші три тижні. Вони можуть досягти багато чого. Для них буде сприятлива зміна місця роботи або виду діяльності. На них може чекати поліпшення фінансових умов. У Козерогів дуже сприятливий період.

Овни. В Овнів все складатиметься добре. Їм допомагатимуть люди з минулого. Вони сміливо можуть ризикувати – будуть у виграші. Овни будуть здатні виграти в лотерею або зірвати куш у казино. Вони можуть не сумніватися і ставити на карту великі суми – будуть у плюсі. Непогано будуть йти фінансові справи. Вони можуть сміливо брати кредити. Добре буде складатися для них ситуація з розкручуванням і заходами. В Овнів жовтень буде, з одного боку, складним, але з іншого – дуже вдалим і плідним періодом, коли їм нудьгувати не доведеться.

Раки. На Раків чекає дуже хороший період, особливо у плані кохання, стосунків і шлюбу. Раки люблять ностальгувати, й ось у жовтні вони можуть знову повернути у своє життя людей з минулого – своїх чоловіків і дружин, подруг, коханих. Це найкращий час для Раків, щоб відновити взаємини і поставити питання руба: "Все, повертаємо стосунки й одружуємося (або виходимо заміж)". Тож здебільшого цей сприятливий період у них буде стосуватися любовних стосунків. Також це сприятливий час для розваг, походів в театр, дальніх поїздок і подорожей.

Терези. У Терезів жовтень – прекрасний час для того, щоб розбагатіти. Успішними будуть фінансові інвестиції, комерційні зв'язки, вкладення, дипломатичні відносини, поїздки за кордон, взаємозв'язки із суспільством. У Терезів дуже потужний сприятливий період, що відкриває нові можливості для них, особливо в другій половині місяця. Позначаться доленосні фактори, що стосуються їхнього процвітання.

Андердоги (невдахи) жовтня – наступні.

Риби. У жовтні Риб можуть зраджувати й обманювати. Для них це місяць прагматичності. Їм потрібно вимкнути емоції, бути більш прагматичними, конкретними і не вірити нікому. Риби повинні зрозуміти: цей місяць несприятливий для віри на слово, особливо – у грошових і фінансових справах. Це час, коли слід бути напоготові і більш закритими, інакше вони не уникнуть складних ситуацій, тому що їх можуть "кидати".

Стрільців у цьому місяці можуть підводити близькі та друзі. Вони повинні бути готові до складних ситуацій з друзями і негативної реклами в суспільстві. На них чекає непростий період переоцінки цінностей.

До речі, в Україні багато політиків-Стрільців – їм потрібно бути готовими до появи компромату на них саме у цей період. Це стосується Ляшка, Тимошенко, Луценка і так далі.

Близнюки. У представників цього знака Зодіаку в жовтні багато чого змінюється. Взаємовідносини із суспільством можуть бути підірвані, їм може не вистачати фарту, інтуїції. Вони можуть потрапляти у несприятливі ситуації і збіги обставин. Вони ризикують потрапити у небезпечні ситуації на дорозі, їм потрібно побоюватися ДТП. Близнюкам, як нікому іншому, краще утриматися від поїздок на далекі дистанції і подорожей – для них є ризик. Також їм не варто вірити на слово людям.

Діви. На Дів чекає складний період і рутина, непрості ситуації на роботі і ризик звільнення з посад. У жовтні їм важливо стежити за своїм здоров'ям – воно буде вразливе. Особливо варто побоюватися інфекцій, зокрема грипу, а ще укусів комарів, водянок і лихоманок – категорично не раджу вирушати в тропічні країни. Жовтень для них – це монотонний складний період, який доведеться долати.

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Знаки, яким у жовтні то буде щастити, то не буде

Водолії. У Водоліїв буде дуже насиченою перша половина місяця, особливо в плані творчості: написання картин і книг, створення фільмів і блогів або інших проектів. У них перша половина місяця дуже активна, творча і насичена. Але в другій половині місяця Водолії, як ніякі інші знаки Зодіаку, можуть розлучатися, рвати відносини з близькими і коханими. Саме цей період буде насичений розводами, як ніякі інші періоди в цьому році. А ще у другій половині місяця для них великий ризик судових розглядів.

Тельці. Представників цього знаку чекає протистояння із суспільством. Можуть виникати складні ситуації, особливо в першій половині місяця, з близькими, рідними, парою. Можуть виникати серйозні розбіжності. Крім того, це буде не найкращий час для судових розглядів і вирішення ситуацій в суді: краще йти на мирову або взагалі пропустити судовий розгляд, перенісши його на листопад.

Леви. З одного боку, у Левів у жовтні чудові перспективи у плані комерційної діяльності. Та до 10 жовтня у них сприятлива ситуація для операцій з нерухомістю: вони сміливо можуть її купувати, вкладати гроші у цю сферу. Із сімейною ситуацією теж все в порядку. Але в другій половині місяця можуть відбуватися складні ситуації з партнерством. Можуть бути аварійні ситуації в плані ДТП і якихось нещасних випадків, тому Левам потрібно бути напоготові. Це не найкращий час, особливо з 23 по 31 число, щоб приймати складні рішення.

Скорпіони. У Скорпіонів буде чудовою перша половина місяця: комерція, фінанси, везіння у справах, призначення на важливі посади, піднесення. Все буде чудово – "труба співає, люди плачуть". Однак не дуже сприятливою буде друга половина місяця, особливо остання декада. У цей час можуть виникати різного роду непорозуміння, підстави, складні ситуації з близькими людьми, компаньйонами, зради і приниження. Плюс – це не найкращий час для підписання важливих контрактів.