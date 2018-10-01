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Лобода "засвітила" груди у відвертому вбранні (фото)

13:09, 01 жовтня 2018
Суспільство
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За 20 хвилин знімок зібрав понад 8 тисяч лайків / Instagram Світлана Лобода

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Знімок співачка виклала в Instagram.

На фото співачка позує у чорній нижній білизні і лише злегка накинутій на руки блузці.  

За 20 хвилин знімок зібрав понад 8 тисяч лайків.

Як повідомляв УНІАН, нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.

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Теги: #Світлана Лобода