Лобода "засвітила" груди у відвертому вбранні (фото)
13:09, 01 жовтня 2018Суспільство
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На фото співачка позує у чорній нижній білизні і лише злегка накинутій на руки блузці.
За 20 хвилин знімок зібрав понад 8 тисяч лайків / Instagram Світлана Лобода
Українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками дуже відвертою фотографією.
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Знімок співачка виклала в Instagram.
На фото співачка позує у чорній нижній білизні і лише злегка накинутій на руки блузці.
За 20 хвилин знімок зібрав понад 8 тисяч лайків.
Як повідомляв УНІАН, нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.
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