Лобода "засвітила" груди у відвертому вбранні (фото)

На фото співачка позує у чорній нижній білизні і лише злегка накинутій на руки блузці.

Українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками дуже відвертою фотографією. Читайте такожТанці до упаду і поцілунок з фанаткою: як пройшов великий концерт Енріке Іглесіаса в Києві (фото, відео) Знімок співачка виклала в Instagram. На фото співачка позує у чорній нижній білизні і лише злегка накинутій на руки блузці. За 20 хвилин знімок зібрав понад 8 тисяч лайків. Як повідомляв УНІАН, нове фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.

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