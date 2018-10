Учасниця «Танців з зірками» заспівала на концерті Енріке Іглесіаса (відео)

Київ ❤️ Fue una experiencia muy incredible Сьогодні для мене особливий день. Величезна честь і гордість - заспівати гімн України на сцені Олімпійського разом зі стотисячним стадіоном!!!🙌🏼 Впевнена, що Київ підкорив @enriqueiglesias так само, як і серце однієї україно-болівійської дівчинки 8 років тому 😉 А тепер лечу на прямий ефір @tanci1plus1 💕

