Учасниця «Танців з зірками» заспівала на концерті Енріке Іглесіаса (відео)
30 вересня у Києві на стадіоні «Олімпійський» відбувся концерт відомого іспанського співака Енріке Іглесіаса. Співачка й учасниця шоу «Танці з зірками» Мішель Андраде заспівала гімн України перед початком концерту.
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Перед безпосереднім гімну, підопічна лейблу Mozgi зазначила, що вона 8 років тому приїхала в Україну, щоб залишитися тут назавжди. Співачка закликала всіх покласти руку на серце для виконання гімну України. Про важливу подію в кар'єрі Мішель поділилася в Instagram.
«Сьогодні для мене особливий день. Величезна честь і гордість - заспівати гімн України на сцені Олімпійського разом зі стотисячним стадіоном!!! Впевнена, що Київ підкорив Енріке Іглесіас так само, як і серце однієї україно-болівійської дівчинки 8 років тому», - написала захоплена Мішель Андраде.
Київ ❤️ Fue una experiencia muy incredible Сьогодні для мене особливий день. Величезна честь і гордість - заспівати гімн України на сцені Олімпійського разом зі стотисячним стадіоном!!!🙌🏼 Впевнена, що Київ підкорив @enriqueiglesias так само, як і серце однієї україно-болівійської дівчинки 8 років тому 😉 А тепер лечу на прямий ефір @tanci1plus1 💕