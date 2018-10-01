Співав під фонограму і пив горілку: хейтери розкритикували Енріке Іглесіаса після концерту в Києві

У Facebook розповіли про концерт Енріке Іглесіаса в Києві.

Сценарист і редактор Тетяна Щербина на своїй сторінці в Facebook заявила, що іспанський співак Енріке Іглесіас на концерті в Києві пив горілку замість виконання пісень.

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"Чекати артиста три години при +6 ºС на стадіоні – ще те задоволення. Вже на другій пісні у нас виникло питання – а чи треба чекати? Чому?! Тому що артист не співав. Він пив горілку на сцені, щось мугикав, говорив на різних мовах (українською не сказав ні слова, навіть для пристойності), але практично не співав. А коли співав, то так невпопад і так бридко, що краще б не співав", – зазначила вона.

За словами користувачки мережі, на 27-й хвилині вона покинула стадіон.

"Разом з нами з "Олімпійського" виходили сотні людей, які, як і ми, задавалися питанням "Що це було?". Хороший бек-вокал, фонограма і не більше. Були пісні, в яких артист співав (це складно назвати співом) три-чотири фрази. Навіть мікрофон не підносив до рота..." – розповіла вона.

Інформацію підтвердили інші користувачі. "Це було саме так, як ви сказали. Нам пощастило, що квитки подарували. Інакше було б дуже сумно, так як це було жахливо", – написала Kseniya Гончарова.

"Моїм хлопцям сподобалося! Реально, пив на сцені, люди йшли рано, але мої були до кінця!" – прокоментувала Lunina Galina.