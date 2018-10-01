"Танці з зірками": Аніта Луценко прокоментувала свій виліт з шоу (відео)

У шостому ефірі шоу покинула ведуча Аніта Луценко.

30 вересня відбувся шостий ефір шоу "Танці з зірками". На цей раз з проекту вибула зірковий фітнес-тренер і ведуча Аніта Луценко.

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Аніта в своєму Instagram вже встигла прокоментувати свій відхід з проекту.

"Отже вчора ми покинули шоу "Танці", що я хочу сказати! Я офігенно натанцювалася! Кожен наш номер - це ціла історія старань, тренувань, синців, відпрацювань, сварок, сліз, ржаки, історій з костюмами. Ми станцювали аж 6(!!!!) номерів і давайте я не буду коментувати когось! Можу тільки себе! Я стала емоційнішою, я дізналася купу своїх сторін, я вперше наклеїла вії, вперше одягала перуку і ще багато чого. Чи засмучена я? Ні!!! Це тільки шматочок мого класного життя! Далі все одно цікавіше і це просто те, що залишиться зі мною до кінця життя як приємні спогади! Ідеї б'ють ключем, пора втілювати", – написала Луценко.