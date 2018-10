"Танці з зірками": Аніта Луценко прокоментувала свій виліт з шоу (відео)

Отже вчора ми покинули шоу «Танці», що я хочу сказати! Я офігенно натанцювалася! Кожен наш номер - це ціла історія старань, тренувань, синців, відпрацювань, сварок, сліз, ржаки, історій з костюмами і тд😅😂🙈 Ми станцювали аж 6(!!!!) номерів 🙈😅 і давайте я не буду коментувати когось! Можу тільки себе! Я стала емоційний, я дізналася купу своїх сторін, я вперше наклеїла вії, вперше одягала перуку і ще багато чого 😂 Засмучена я? Ні!!! Це тільки шматочок моєї класної життя! Далі все одно цікавіше і це просто те, що залишиться зі мною до кінця життя як приємні спогади! Ідеї б'ють ключем, пора втілювати❤️☺️☝🏻 @sasha_prohor #танціззірками

A post shared by Аніта Луценко (@anitasporty) on Oct 1, 2018 at 2:05am PDT