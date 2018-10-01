Вийшов трейлер українського різдвяного фільму "Пригоди S Миколая" (відео)
16:13, 01 жовтня 2018Суспільство
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Творці фільму зазначають, що “Пригоди S Миколая” – це своєрідна “доросла” казка, яка доводить, що дива змінюють життя на краще.
У мережі з`явився перший трейлер української сімейної комедії “Пригоди S Миколая” Семена Горова, повідомляє прес-служба Держкіно України.
Головні події стрічки розгортаються навколо сім’ї Василенків. У фільмі також розповідатиметься про “справжнє життя Супер Миколая”.
Творці фільму зазначають, що “Пригоди S Миколая” – це своєрідна “доросла” казка, яка доводить, що дива змінюють життя на краще.
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