Вийшов трейлер українського різдвяного фільму "Пригоди S Миколая" (відео)

Творці фільму зазначають, що “Пригоди S Миколая” – це своєрідна “доросла” казка, яка доводить, що дива змінюють життя на краще.

У мережі з`явився перший трейлер української сімейної комедії “Пригоди S Миколая” Семена Горова, повідомляє прес-служба Держкіно України. Головні події стрічки розгортаються навколо сім’ї Василенків. У фільмі також розповідатиметься про “справжнє життя Супер Миколая”. Творці фільму зазначають, що “Пригоди S Миколая” – це своєрідна “доросла” казка, яка доводить, що дива змінюють життя на краще.

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