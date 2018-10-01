"Лайв під фанеру": Надю Дорофєєву розкритикували за виступ на "Танцях з зірками"

Дорофєєва з'явилася у відвертому вбранні - чорному боді і лакованому шкіряному тренчі.

Українська співачка, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва та Monatik в шостому прямому ефірі "Танців з зірками" заспівали свою спільну пісню "Глибоко".

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Дорофєєва в Instagram показала фото, на якому вона зображена у відвертому чорному боді і лакованому шкіряному тренчі.

Проте шанувальникам не сподобався виступ. Їм здалося, що співаки співали під фонограму.

"Мені здалося, чи співали під фанеру?", "Лайв під фанеру", "Номер шикарний, тільки якби ще Надя співала, а не фонограма і інший голос", "Співаючі труси! Є голос, навіщо роздягатися?", - обурювалися шанувальники.

Раніше Надя Дорофєєва порадувала фанатів новим стильним образом.