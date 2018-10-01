Зйомки в бікіні та яхти: що публікує в Instagram нова "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь (фото)

Журі обрало нову красуню після гучного скандалу на конкурсі "Міс Україна-2018" і дискваліфікації Вероніки Дідусенко. На "Міс Світу" у грудні Україну представить 19-річна Леоніла Гузь з Херсонської області.

У грудні дівчина представить Україну на "Міс Світу" в Китаї на острові Хайнань. Леоніла боротиметься за звання найкрасивішої з понад 120 дівчатами з різних куточків світу.

19-річна Леоніла активно веде свою сторінку в Instagram: красуня ділиться результатами фахових фотозйомок і показує бекстейдж.