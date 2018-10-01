Зйомки в бікіні та яхти: що публікує в Instagram нова "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь (фото)
17:41, 01 жовтня 2018Суспільство
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19-річна Леоніла активно веде свою сторінку в Instagram.
Новою "Міс Україна" стала 19-річна Леоніла Гузь
Журі обрало нову красуню після гучного скандалу на конкурсі "Міс Україна-2018" і дискваліфікації Вероніки Дідусенко. На "Міс Світу" у грудні Україну представить 19-річна Леоніла Гузь з Херсонської області.
У грудні дівчина представить Україну на "Міс Світу" в Китаї на острові Хайнань. Леоніла боротиметься за звання найкрасивішої з понад 120 дівчатами з різних куточків світу.
19-річна Леоніла активно веде свою сторінку в Instagram: красуня ділиться результатами фахових фотозйомок і показує бекстейдж.
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