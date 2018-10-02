Пугачова "засвітила" стрункі ноги у зухвалому міні - фани шоковані її худорбою (фото)
08:44, 02 жовтня 2018Суспільство
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Знімок Алли Пугачової вже набрав 302 тисячі лайків.
Пугачова вразила зовнішнім виглядом / фото instagram.com/maxgalkinru
Російський гуморист Максим Галкін, чоловік популярної співачки Алли Пугачової, показав нове фото своєї дружини у відвертому образі.
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На своїй сторінці в Instagram чоловік Примадонни опублікував її фотографію у зухвалому міні. На знімку видно стрункі ноги 69-річної зірки.
"Моя красуня на репетицію зібралася!" - прокоментував фотографію Галкін.
Раніше відома російська співачка Алла Пугачова та її чоловік-гуморист Максим Галкін відвідали з дітьми - Лізою та Гаррі - прем'єру анімаційного фільму "Прибульці в домі". На прем'єрі мультфільму Примадонна з'явилася в червоному вбранні та джинсах, а також чорній кепці і сонцезахисних окулярах.
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