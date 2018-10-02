Українські співачки, які втекли до Росії, прилетіли в Київ заради концерту на "Інтері" (фото, відео)

І Повалій, й Лорак у підписах до фото поставили хештег "Інтер".

Опальні українські співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій, які живуть і працюють у Росії, приїхали до Києва.

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Вони повернулися до столиці, щоб виступити на концерті телеканалу "Інтер". У коментарях на сторінках артисток в Instagram користувачі зазначили, що співачки виступають на ювілеї каналу.

Так, співачки супроводили свої фото та відео хештегом #інтер.

Раніше народна артистка України, екс-"регіоналка" і наближена до втікача Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій похвалилася, що вона летить додому.