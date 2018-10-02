Опубліковано останнє фото легендарного Шарля Азнавура, зроблене незадовго до його смерті
09:24, 02 жовтня 2018Суспільство
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Шарль Азнавур зробив спільне фото з актором Жаном-Полем Бельмондо.
Шарль Азнавур помер вдома, на момент смерті йому було 94 роки / фото instagram.com/charlesaznavour_official
Великий шансоньє Шарль Азнавур напередодні смерті опублікував спільний знімок із Жаном-Полем Бельмондо.
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Маестро поділився зворушливою фотографією в Instagram. Цей знімок став останнім у його житті.
На чорно-білій фотографії шансоньє та відомий актор Жан-Поль Бельмондо посміхаються в камеру. "Мій друг Жан-Поль, назавжди", - підписав він знімок.
Як повідомляв УНІАН, у віці 94 років помер французький шансоньє, композитор, поет, письменник Шарль Азнавур.
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