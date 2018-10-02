Помер заслужений артист України (фото, відео)

Помер Василь Іванович Будянський - педагог, драматург, поет, театральний актор.

У Сумах помер поет, драматург, актор, заслужений артист України Василь Будянський.

19 вересня йому виповнилося 76 років. Про це йдеться в сюжеті "UA:Суми".

"Це була унікальна людина... Він ніс любов до свого предмета, його любили студенти, до нього йшли на пару з радістю", - розповіла викладач Сумського ДПУ ім. Макаренка.

Довідка. Василь Іванович Будянський народився 19 вересня 1942 року в с. Чернігівка Вовчанського району Харківської області. Заслужений артист України, драматург, поет, театральний актор. Дослідник історії давньої літератури, української етнопедагогіки.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).