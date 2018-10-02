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Названо причину смерті відомого гумориста Романа Карцева

12:56, 02 жовтня 2018
Суспільство
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Карцев помер 2 жовтня / фото facebook.com/Наталья_Жванецкая

"Це був інфаркт, серце не витримало. Адже він давно хворів, довго перебував у лікарні, а зараз його муки закінчилися", - сказав Жванецький ТАСС.

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Письменник зазначив, що шокований звісткою і йому складно підібрати слова. "Рома був мені як брат, а сьогодні я залишився один. Так, я знав, що він був хворий, але ж хворий... а "не живий" - це ж зовсім інше. Нас було троє - Рома, Віктор Ільченко (1937-1992) і я. Ми були як брати, Рома заміняв мені брата, якого у мене ніколи не було. Дуже важко, дуже боляче", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).

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Теги: #смерть#артисти