Названо причину смерті відомого гумориста Романа Карцева

Письменник зазначив, що був шокований звісткою про смерть Карцева.

Письменник-сатирик, телеведучий Михайло Жванецький розповів, що у його друга артиста Романа Карцева не витримало серце.

"Це був інфаркт, серце не витримало. Адже він давно хворів, довго перебував у лікарні, а зараз його муки закінчилися", - сказав Жванецький ТАСС.

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Письменник зазначив, що шокований звісткою і йому складно підібрати слова. "Рома був мені як брат, а сьогодні я залишився один. Так, я знав, що він був хворий, але ж хворий... а "не живий" - це ж зовсім інше. Нас було троє - Рома, Віктор Ільченко (1937-1992) і я. Ми були як брати, Рома заміняв мені брата, якого у мене ніколи не було. Дуже важко, дуже боляче", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).