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"Ідеальна та пишна": Настя Каменських показала груди у відвертому декольте

16:06, 02 жовтня 2018
Суспільство
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Каменських оголила груди / instagram.com/kamenskux

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В Instagram артистка поділилася знімком, на якому позує в чорній сукні в дрібний горошок з оголеними плечима. Шанувальники похвалили наряд і фігуру співачки, хоча деякі вважають, що на фото Насті додалася зайва вага.

"Невдале фото, +10 кг як мінімум", "Настя, крута сукня", "Настя, виглядаєш приголомшливо. Фігурка шикарна", "Як завжди прекрасна!", "Шикарні груди", - пишуть в мережі.

Раніше Настя Каменських показала сідниці у відвертому бікіні.

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Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських