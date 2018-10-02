"Ідеальна та пишна": Настя Каменських показала груди у відвертому декольте
16:06, 02 жовтня 2018Суспільство
1191 0
Артистка поділилася знімком, на якому позує в чорній сукні в дрібний горошок з оголеними плечима.
Каменських оголила груди / instagram.com/kamenskux
Відома українська співачка Настя Каменських поділилася новим фото, на якому з'явилася в сукні з декольте.
Читайте такожНастя Камєнських похвалилася участю в популярному шоу в Америці
В Instagram артистка поділилася знімком, на якому позує в чорній сукні в дрібний горошок з оголеними плечима. Шанувальники похвалили наряд і фігуру співачки, хоча деякі вважають, що на фото Насті додалася зайва вага.
"Невдале фото, +10 кг як мінімум", "Настя, крута сукня", "Настя, виглядаєш приголомшливо. Фігурка шикарна", "Як завжди прекрасна!", "Шикарні груди", - пишуть в мережі.
Раніше Настя Каменських показала сідниці у відвертому бікіні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter