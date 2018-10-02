"П'яна?": опальну Повалій висміяли в мережі за дивні танці на "Інтері" (відео)
16:44, 02 жовтня 2018Суспільство
2611 0
Коментаторів здивував розфокусований погляд артистки й оригінальні рухи.
Відео танців Повалій виклала на своїй сторінці в Instagram / фото УНІАН
Любительку Росії Таїсію Повалій висміяли в мережі за дивні танці перед концертом на "Інтері". Коментаторів здивував розфокусований погляд артистки й оригінальні рухи.
Відео танців Повалій виклала на своїй сторінці в Instagram.
"Під наркотою?", "Дивні танці", "Трохи буха і кострубата", "Це образ або Таєчка пьяненька?", "Прибухнула?", "П'яна?", "Боже, що це? Хто це? Що за брудні танці?", - запитували в коментарях.
Як повідомляв УНІАН, на концерт "Інтера" в Київ приїхали опальні українські співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій, які живуть і працюють в Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter