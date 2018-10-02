"П'яна?": опальну Повалій висміяли в мережі за дивні танці на "Інтері" (відео)

Коментаторів здивував розфокусований погляд артистки й оригінальні рухи.

Любительку Росії Таїсію Повалій висміяли в мережі за дивні танці перед концертом на "Інтері". Коментаторів здивував розфокусований погляд артистки й оригінальні рухи.

Відео танців Повалій виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Під наркотою?", "Дивні танці", "Трохи буха і кострубата", "Це образ або Таєчка пьяненька?", "Прибухнула?", "П'яна?", "Боже, що це? Хто це? Що за брудні танці?", - запитували в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, на концерт "Інтера" в Київ приїхали опальні українські співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій, які живуть і працюють в Росії.