Тіна Кароль захопила шанувальників новими фото в сексуальних сукнях

У коментарях до нових фото шанувальники Кароль захопилися її стрункими формами і чуттєвими образами.

Українська співачка Тіна Кароль поповнила свою сторінку в Instagram серією нових знімків.

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33-річна артистка опублікувала нові чуттєві кадри, на яких постала в сексуальних образах. У підписі до одного з фото Кароль відзначила автора знімків – паризького фотографа Себрана Д’Аржана, який працював над фотокнигою співачки протягом року.

Крім того, підписи до сексуального знімку, на якому Кароль зображена у відвертому платті, вона звернулася до прихильників з проханням описати настрій за допомогою назви улюбленої книги:

«Якщо б мій настрій потрібно було описати назвою книги, я вибрала б - «Трохи сонця в холодній воді» Франсуази Саган. А якою книгою ви б назвали свій настрій? Поділіться зі мною», - написала вона.

У коментарях до нових фото шанувальники Кароль захопилися її стрункими формами і чуттєвими образами: «Ви неймовірно сексуальна дівчина», «Ти прекрасна», «Яка гарна!», «Немає красивішого співачки в Україні», - пишуть в коментарях.