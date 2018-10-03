Стало відомо, де поховають відомого гумориста Романа Карцева

2 жовтня помер відомий одесит Роман Карцев.

Народний артист Росії Роман Карцев, який помер 2 жовтня вранці в Москві, буде похований на Троєкуровському кладовищі.

"Артист буде похований на 21-ій ділянці Троєкуровського кладовища", - сказало ТАСС джерело з оточення сім'ї актора.

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Цю ділянку кладовища називають "алеєю акторів", там поховані видатні діячі мистецтв.

У свою чергу, донька актора Олена повідомила, що похорон буде закритим для широкої публіки. "Похорон буде на Троєкуровському кладовищі, але в закритому форматі, для близьких", - сказала вона.

Також вона уточнила, що шанувальники Карцева зможуть попрощатися з ним у той же день вранці в Центральному будинку літераторів (ЦДЛ). "Прощання [пройде] об 11-ій годині в ЦДЛ", - додала донька актора.

Нагадаємо, Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац) народився в 1939 році в Одесі в єврейській родині. Під час Другої світової війни жив з родиною в Тирасполі (Молдова) і в Омську (Росія). Після закінчення війни вся сім'я повернулася в Одесу.