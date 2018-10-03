Скандальна українська співачка-втікачка до РФ повернулася в Україну - вийшла у світ "на копитах" (фото)

Повалій "рознесли" в Instagram за дивне вбрання.

Народна артистка України, екс-"регіоналка" й наближена до втікача в РФ Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій похвалилася новим луком.

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На своїй сторінці в Instagram опальна артистка опублікувала серію знімків, де вона з'явилася в дуже дивному вбранні. Так, кардиган Повалій порівняли з рясою, а взуття - з копитами.

"Недогопник", "Авоська з цим луком взагалі класно виглядає", "Дуже смішно!", "Все погано, особливо взуття", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомлялося, скандальні українські співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій, які живуть і працюють у Росії, приїхали до Києва. Вони повернулися до столиці, щоб виступити на концерті телеканалу "Інтер".