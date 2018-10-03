"Танці з зірками": Аніта Луценко, яка вилетіла з шоу, розповіла про травму

Всі шість тижнів фітнес-тренер виходила на паркет з серйозною травмою.

Раптовий виліт Аніти Луценко з шоу «Танці з зірками» шокував навіть суддів. Адже її з Олександром Прохоровим вважали однією з найсильніших пар нового сезону, яка точно повинна опинитися у фіналі.

Але глядачі вирішили інакше. Аніта одразу заявила, що це не стало для неї ударом, адже вона вже "встигла натанцюватися".

Як стало відомо сьогодні, всі шість тижнів вона виходила на паркет з серйозною травмою.

«На репетиціях першого танцю я отримала закриту травму грудної клітини, забиття. Мої ребра опухли, і був величезний синець. Я не спала, а тренування приносили біль», – написала в своєму Instagram Аніта.