"Танці з зірками": Аніта Луценко, яка вилетіла з шоу, розповіла про травму
15:17, 03 жовтня 2018Суспільство
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Всі шість тижнів фітнес-тренер виходила на паркет з серйозною травмою.
Раптовий виліт Аніти Луценко з шоу «Танці з зірками» шокував навіть суддів. Адже її з Олександром Прохоровим вважали однією з найсильніших пар нового сезону, яка точно повинна опинитися у фіналі.
Але глядачі вирішили інакше. Аніта одразу заявила, що це не стало для неї ударом, адже вона вже "встигла натанцюватися".
Як стало відомо сьогодні, всі шість тижнів вона виходила на паркет з серйозною травмою.
«На репетиціях першого танцю я отримала закриту травму грудної клітини, забиття. Мої ребра опухли, і був величезний синець. Я не спала, а тренування приносили біль», – написала в своєму Instagram Аніта.
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